Андрій Лунін несподівано вийшов в основному складі і став одним з героїв "Реала".

У середу, 8 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський "Реал" приймав португальську "Брагу".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася розгромною перемогою іспанського клубу.

Одним з героїв цього матчу став Андрій Лунін. Український воротар вийшов в основному складі "вершкових" через травму Кепи і провів видатний матч. На 6-й хвилині гри українець відбив пенальті і зробив ще кілька вражаючих сейвів протягом гри.

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Перемогу ж "Реалу" принесли голи Браїма Діаса, Вінісіуса Жуніора і Родріго.

"Реал Мадрид" - "Брага" - 3:0

Голи: Браїм Діас, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61

"Реал Мадрид": Лунін, Васкес (Карвахаль, 74), Рюдігер, Начо, Менді (Фран Гарсія, 84), Вальверде (Пас, 77), Камавінга, Кроос, Браїм Діас (Модріч, 74), Родріго (Хоселу, 77), Вінісіус

"Брага": Матеус, Віктор Гомес (Мендес, 63), Фонте, Ньякате, Борха, Моутінью, Карвальо, Салазар (Аль-Мусраті, 62), Рікарду Орта (Абель Руїс, 62), Джало (Банза, 77), Брума (Андре Орта, 77)

Попередження: Васкес, 4

Огляд матчу:

Додамо, що за цю гру Андрій Лунін отримав від статистичного порталу SofaScore 8,2 бала. Це одна з найкращих оцінок серед усіх гравців "Реала".

В іншому матчі цієї групи "Наполі" сенсаційно втратив очки в грі проти берлінського "Уніона".

"Наполі" - "Уніон" - 1:1

Голи: Політано 39 - Фофана 52

"Наполі": Мерет, Руї, Бернардо, Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінський (Каюсте 90), Лоботка (Сімеоне 77), Замбо-Ангісса, Кварацхелія, Распадорі, Політано (Ліндстрем 87)

"Уніон Берлін": Реннов, Лейте, Бонуччі, Еккель, Русійон (Госенс 80), Юранович (Триммель 64), Лаідуні (Крал 70), Хедіра (Тусар 70), Хаберер (Еронсон 79), Фофана, Беккер

Попередження: Бонуччі 41, Йеккель 66, Тусар 76, Сімеоне 90

Огляд матчу:

Мадридський "Реал" набрав 12 очок за 4 зіграних тури і достроково завоював путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На другому місці в групі йде "Наполі" з 7 балами. "Брага" набрала 3 очки і посідає третє місце. Замикає квартет берлінський "Уніон" з 1 очком.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Реал" зіграє проти "Наполі", а "Брага" зустрінеться з берлінським "Уніоном".

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