Донецький "Шахтар" стартує в найпрестижнішому клубному турнірі Європи поєдинком проти "Порту".

У вівторок, 19 вересня, в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" прийме у Гамбурзі португальський "Порту".

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Шахтар - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Обслужить поєдинок італійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим 42-річним рефері Давідом Массою.

Шахтар - Порту: прогноз букмекерів

Букмекери впевнені, що у гостей поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "Порту" оцінюється коефіцієнтом 1,87, нічия – 4,10, а перемога "Шахтаря" – 4,45.

Аналітики не сумніваються, що "Порту" зможе забити "гірникам". На цю подію коефіцієнт - 1,13, а коефіцієнт на гол у виконанні "Шахтаря" становить 1,41.

На те, що "Шахтар" не поступиться, можна поставити з коефіцієнтом 2,13. На те, що за підсумками поєдинку "Порту" не програє - 1,28.

Нагадаємо, що "Шахтар" виступає у групі Н, де, окрім "Порту", також іспанська "Барселона" і бельгійський "Антверпен".

В останньому поєдинку УПЛ "гірники" здолали "Оболонь" з мінімальним рахунком 1:0. "Порту" перед стартом в ЛЧ також з рахунком 1:0 обіграв "Ештрелу Амадору" у матчі чемпіонату Португалії.

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