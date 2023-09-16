"Гірники" приймуть португальський клуб у Німеччині.

У вівторок, 19 вересня, в рамках першого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє проти "Порту".

Це буде номінально домашній матч для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Порту" пройде у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

"Шахтар" виступає у групі Н, де, окрім "Порту", також іспанська "Барселона" і бельгійський "Антверпен".

Відео дня

Шахтар - Порту: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і португальським "Порту" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Напередодні матчу Ліги чемпіонів "гірники" зіграли поєдинок УПЛ проти київського клубу "Оболонь". Гра завершилася мінімальною перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0.

"Порту" перед стартом в ЛЧ зіграв матч 5-го туру чемпіонату Португалії проти "Ештрели Амадори". Гра завершилася з рахунком 0:1 на користь "Порту". Це четверта перемога "Порту" в останніх п'яти поєдинках.

Варто відзначити, що "Шахтар" і "Порту" раніше перетиналися в офіційних зустрічах чотири рази. У сезоні 2014/15 команди двічі зіграли внічию на груповому етапі ЛЧ (1:1 та 2:2). У сезоні 2011/12 на груповому етапі ЛЧ "Порту" двічі переміг "гірників" (2:0 та 2:1).

Вас також можуть зацікавити новини: