Київський клуб грав у меншості більшу половину поєдинку.

У суботу, 16 вересня, відбувся поєдинок сьомого туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав київську "Оболонь".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Львів Арена" і завершилася з рахунком 1:0 на користь "гірників".

Єдиний і переможний м'яч забив Єгор Назарина на 77-й хвилині. Відзначимо, що "Оболонь" з 33-ої хвилини грала в меншості через вилучення півзахисника Артема Вовкуна.

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За "Шахтар" у цьому матчі дебютував колишній воротар "Динамо" Артур Рудько.

Шахтар – Оболонь – 1:0

Гол: Назарина (77)

Шахтар: Рудько – Лемкін, Степаненко (Назарина, 68), Криськів (Егіналду, 74), Судаков, Зубков (В'юнник, 68), Сікан (Келсі, 58), Азаров, Конопля, Ракіцький, Кащук (Невертон, 58)

Оболонь: Рибка – Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Вовкун, Мединський (Нагієв, 89), Черненко (Карась, 72), Дубко, Косовський (Осман, 85), Суханов (Груша, 46), Тарануха (Краснопір, 46)

За сім турів "Шахтар" набрав 17 очок і займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" з 5 балами йде на 11 місці.

У наступному турі чемпіонату України "Шахтар" зустрінеться з "Рухом", а "Оболонь" зіграє проти "Вересу". 19 вересня "гірники" проведуть матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Порту".

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