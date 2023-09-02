Артур Рудько перейшов в "Шахтар" на правах вільного агента.

Колишній голкіпер київського "Динамо" Артур Рудько знайшов несподіваний варіант кар'єри.

31-річний футболіст підписав контракт з донецьким "Шахтарем", повідомляє офіційний сайт "гірників".

Контракт Артура Рудька з чинним чемпіоном України розрахований до кінця сезону 2023/24. У "Шахтарі" Рудько гратиме під 1-м номером.

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У минулому сезоні Рудько грав за польський "Лех" на правах оренди. Його контракт належав харківському "Металісту". Після завершення минулого сезону 31-річний голкіпер отримав статус вільного агента. Таким чином, "Шахтарю" Рудько дістався безкоштовно.

Артур Рудько є вихованцем київського "Динамо". У складі "біло-синіх" він виступав з 2016 по 2018 роки. На його рахунку 29 матчів, з них 8 - "на нуль".

Рудько був основним голкіпером "Динамо" в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону-2016/17.

Також Артур Рудько виступав за "Говерлу" і кіпрський клуб "Пафос".

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