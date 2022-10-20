Помилка Артура Рудька призвела до вильоту "Леха" з Кубка Польщі.

В рамках 1/16 фіналу Кубка Польщі з футболу "Шльонськ" обіграв "Лех" з рахунком 3:1.

Після гри вболівальники "Леха" в поразці своєї команди звинуватили українського воротаря Артура Рудька.

"Шльонськ" вже на 6 хвилині вийшов вперед, але Соуза до перерви вирівняв становище. А ось у другому таймі "Шльонськ" вирвав перемогу. Єбоа забив переможний гол після помилки українського голкіпера, який не впорався з дальнім ударом і відбив м'яч перед собою.

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Через 5 хвилин хавбек оформив дубль, не залишивши "Леху" шансів на порятунок.

"Лех" - "Шльонськ" - 1:3

Голи: Соуза, 25 - Еспозіто, 6, Єбоа, 78, 83

Видалення: Бейгер, 87 ("Шльонськ")

Відео помилки Рудька:

Відомий польський журналіст Пжемек Ланж'єр залишився розчарований грою Артура Рудька після переходу в "Лех". Після гри проти "Шльонська" він піддав жорсткій критиці українця, назвавши того найгіршим воротарем чемпіонату Польщі.

"Артур Рудько - найгірший голкіпер чемпіонату Польщі з часів Івана Трабаліка (виступав за "Легію" з січня по липень 2002 року). Я не можу повірити, що хтось його переглядав. Це має бути якесь програне парі", - написав Ланж'єр у своєму Твіттері.

Додамо, що вболівальники "Леха" не зовсім справедливо накинулися на українського воротаря. До і після зробленої помилки Рудько зробив кілька сейвів, рятуючи свою команду від пропущених голів.

Нагадаємо, що 30-річний Артур Рудько є вихованцем київського "Динамо". У польський "Лех" він перебрався з "Металіста-1925" на правах оренди і буде виступати там до кінця сезону.

Всього Рудько зіграв 8 матчів за "Лех", в яких пропустив 13 голів.

Раніше УНІАН повідомляв, що воротар збірної України Андрій Лунін зіграв приголомшливий матч у складі "Реала" в рамках чемпіонату Іспанії проти "Ельче". Українець зробив кілька фантастичних сейвів і допоміг своїй команді завоювати три очки.

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