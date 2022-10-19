Владислав Кочергін став головним героєм своєї команди в матчі Кубка Польщі.

У вівторок, 18 жовтня, в рамках 1/16 фіналу Кубка Польщі з футболу "Ракув", кольори якого захищає українець Владислав Кочергін, зустрівся з "Заглембе".

Матч завершився з рахунком 0:1 на користь команди українського хавбека, яка і пройшла до наступної стадії.

Єдиний забитий м'яч у компенсований час на свій рахунок записав сам Кочергін. Футболіст "Заглембе" втратив м'яч біля кутового прапорця. Гравець "Ракува" змістився ближче до центру і віддав під удар Кочергіну. Українець потужним ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт суперника.

"Заглембе" - "Ракув" - 0:1

Гол: Кочергін, 90+5

Відео голу:

Суперник "Ракува" в наступному раунді Кубка Польщі стане відомий після жеребкування.

Додамо, що Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" і луганську "Зорю", а навесні цього року покинув чемпіонат України і перейшов в "Ракув" в статусі вільного агента. У півзахисника при цьому є в активі один матч за збірну України.

В активі 26-річного гравця вже 21 поєдинок в сезоні, п'ять голів і одна результативна передача.

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