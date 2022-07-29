Польський "Ракув" впевнено вийшов до наступного раунду Ліги конференцій.

У четвер, 28 липня, в рамках другого раунду Ліги конференцій польський "Ракув" грав проти казахстанської "Астани" і здобув перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку забив український футболіст Владислав Кочергін.

Кочергін вийшов на поле в стартовому складі, а на 16-й хвилині шедевральним дальнім ударом вразив верхній кут воріт суперника.

"Астана" (Казахстан) - "Ракув" (Польща) - 0:1

Гол: Кочергін, 16

Відео голу Кочергіна:

У першому поєдинку цих команд Кочергін також забив гол і допоміг своїй команді перемогти 5:0. Таким чином, до наступного раунду турніру впевнено вийшов польський колектив.

Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" і луганську "Зорю", а навесні покинув чемпіонат України і перейшов в "Ракув". У півзахисника при цьому є в активі один матч за збірну України.

У нинішньому сезоні Кочергін провів один матч в чемпіонаті Польщі і зіграв у матчі за Суперкубок.

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