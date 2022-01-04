Хавбек "Зорі" може спробувати свої сили в Німеччині.

Півзахисник луганської "Зоря" Владислав Кочергін може змінити український чемпіонат на німецьку Бундеслігу в зимове трансферне вікно.

Як стверджує Fanday, посилитися 25-річним українцем прагне "Армінія". Німці спробують домовитися про трансфер з "Зорею" вже в січні.

Німецький клуб хоче спочатку узгодити особистий контракт з 25-річним українцем. Умови угоди будуть кращими, ніж в українській команді. Якщо вдасться - "Армінія" спробує домовитися з "Зорею" про перехід вже взимку.

Читайте такожДинамо може продати чемпіона світу до Європи - ЗМІЯкщо сторони не прийдуть до угоди, Кочергін перейде в "Армінію" влітку на правах вільного агента, адже його контракт з луганчанами закінчується в кінці сезону.

Варто відзначити, що Кочергін не грав за першу команду "Зорі" з 3 жовтня, відтоді він тренувався з дублем. Повідомлялося, що через відмову продовжувати контракт з клубом.

Владислав Кочергін: кар'єра