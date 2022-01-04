Півзахисник луганської "Зоря" Владислав Кочергін може змінити український чемпіонат на німецьку Бундеслігу в зимове трансферне вікно.
Як стверджує Fanday, посилитися 25-річним українцем прагне "Армінія". Німці спробують домовитися про трансфер з "Зорею" вже в січні.
Німецький клуб хоче спочатку узгодити особистий контракт з 25-річним українцем. Умови угоди будуть кращими, ніж в українській команді. Якщо вдасться - "Армінія" спробує домовитися з "Зорею" про перехід вже взимку.
Читайте такожДинамо може продати чемпіона світу до Європи - ЗМІЯкщо сторони не прийдуть до угоди, Кочергін перейде в "Армінію" влітку на правах вільного агента, адже його контракт з луганчанами закінчується в кінці сезону.
Варто відзначити, що Кочергін не грав за першу команду "Зорі" з 3 жовтня, відтоді він тренувався з дублем. Повідомлялося, що через відмову продовжувати контракт з клубом.
Владислав Кочергін: кар'єра
- Владислав є вихованцем "Дніпра", а за "Зорю" виступає з 2017-го.
- У нинішньому сезоні Владислав Кочергін виходив на поле у складі "Зорі" в 10 іграх, записавши собі в актив п'ять голів і три гольових передачі.
- Всього за "Зорю" Кочергін зіграв 124 матчі, в яких відзначився 23 забитими голами і 15 результативними передачами.
- У вересні 2021 року наставник збірної України Олександр Петраков вперше викликав Кочергіна в розташування національної команди для участі в товариському матчі проти збірної Чехії. 8 вересня дебютував у збірній України в матчі проти Чехії, вийшовши на заміну Андрію Ярмоленку на 76-й хвилині поєдинку.
- Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 2 мільйони євро.