Андрій Лунін видав один з найкращих матчів у цьому сезоні.

У середу, 19 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" грав проти "Ельче".

Зустріч пройшла в Ельче на стадіоні "Мануель Мартінес Валеро" і завершилася з рахунком 3:0.

На 11-й хвилині рахунок відкрив півзахисник "Реала" Федеріко Вальверде. Подвоїв перевагу "вершкових" форвард Карім Бензема на 75-й хвилині, йому асистував Родріго.

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Фінальну крапку в матчі поставив вінгер Марко Асенсіо. Іспанець на 89-й хвилині відзначився голом.

Зазначимо, український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на полі, при цьому не пропустивши голів. Голкіпера розстрілювали впритул з декількох метрів, але він зумів зреагувати і зберегти свої ворота в недоторканності.

"Ельче" - Реал " - 0:3

Голи: Вальверде, 8, Бензема, 75, Асенсіо, 89

"Ельче": Бадія, Паласіос, Бігас, Верду, Клерк, Фернандес Меркау (Гумбау, 62), Моренте, Кіна, Маскарель, Гуті( Хосан, 62), Понсе, Мілья, Бойє

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Алаба, Камавінга, Модріч (Тчуамені, 62), Кроос, Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго

Попередження: Гумбау - Рюдігер

Огляд матчу:

Додамо, що Андрій Лунін був одним з найкращих гравців в цьому поєдинку.

Український воротар отримав за цей матч позначку 7,7 від статистичного порталу SofaScore, стільки ж у нападника Родріго.

Більше тільки у Марко Асенсіо і Каріма Бензема, які забили по голу - 7.8.

Матч проти "Ельче" став для Луніна вже шостим поспіль в основному складі "Реала". В попередньому турі Андрій зіграв проти "Барселони" в основі "вершкових" і став першим в історії українцем, який зіграв в "Ель-Класіко". Гра завершилася перемогою "Реала" з рахунком 3:1.

"Реал" займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Прімери, набравши 28 очок після 10 турів. "Ельче" - на останній, 20-й сходинці, набравши три бали за 10 матчів.

У наступному матчі "Реал" зустрінеться вдома з "Севільєю" (22 жовтня), "Ельче" зіграє в гостях з "Еспаньолом" (23 жовтня).

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