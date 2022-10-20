У середу, 19 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" грав проти "Ельче".
Зустріч пройшла в Ельче на стадіоні "Мануель Мартінес Валеро" і завершилася з рахунком 3:0.
На 11-й хвилині рахунок відкрив півзахисник "Реала" Федеріко Вальверде. Подвоїв перевагу "вершкових" форвард Карім Бензема на 75-й хвилині, йому асистував Родріго.
Фінальну крапку в матчі поставив вінгер Марко Асенсіо. Іспанець на 89-й хвилині відзначився голом.
Зазначимо, український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на полі, при цьому не пропустивши голів. Голкіпера розстрілювали впритул з декількох метрів, але він зумів зреагувати і зберегти свої ворота в недоторканності.
"Ельче" - Реал " - 0:3
Голи: Вальверде, 8, Бензема, 75, Асенсіо, 89
"Ельче": Бадія, Паласіос, Бігас, Верду, Клерк, Фернандес Меркау (Гумбау, 62), Моренте, Кіна, Маскарель, Гуті( Хосан, 62), Понсе, Мілья, Бойє
"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Алаба, Камавінга, Модріч (Тчуамені, 62), Кроос, Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго
Попередження: Гумбау - Рюдігер
Огляд матчу:
Додамо, що Андрій Лунін був одним з найкращих гравців в цьому поєдинку.
Український воротар отримав за цей матч позначку 7,7 від статистичного порталу SofaScore, стільки ж у нападника Родріго.
Більше тільки у Марко Асенсіо і Каріма Бензема, які забили по голу - 7.8.
Матч проти "Ельче" став для Луніна вже шостим поспіль в основному складі "Реала". В попередньому турі Андрій зіграв проти "Барселони" в основі "вершкових" і став першим в історії українцем, який зіграв в "Ель-Класіко". Гра завершилася перемогою "Реала" з рахунком 3:1.
"Реал" займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Прімери, набравши 28 очок після 10 турів. "Ельче" - на останній, 20-й сходинці, набравши три бали за 10 матчів.
У наступному матчі "Реал" зустрінеться вдома з "Севільєю" (22 жовтня), "Ельче" зіграє в гостях з "Еспаньолом" (23 жовтня).