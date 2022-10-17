Андрій Лунін може підписати новий контракт з мадридським грандом.

У неділю, 16 жовтня, в центральному матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" обіграв "Барселону" з рахунком 3:1.

Ворота "вершкових" в "Ель-Класіко" захищав український голкіпер Андрій Лунін. Українець провів непоганий матч і допоміг своїй команді перемогти свого головного опонента в іспанському чемпіонаті.

Як повідомляє Madrid Xtra, після матчу з "Барселоною" керівництво "Реала" вирішило запропонувати українському воротареві новий контракт. Зазначається, що рішення тепер повинен прийняти сам Лунін.

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У клубі захоплюються працьовитістю Луніна і тим, як він грає ногами. Карло Анчелотті подобається, що впевненість 23-річного українця зростає з кожною грою.

Джерело також повідомляє, що Андрій Лунін картав себе за пропущений м'яч від донецького "Шахтаря" в поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів. Українець вважав, що міг зіграти краще, проте в команді переконали воротаря, що його провини в пропущеному м'ячі від "гірників" не було.

Додамо, що Лунін отримав шанс проявити себе оскільки основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав пошкодження. За останній місяць Лунін зіграв 5 матчів за мадридський "Реал" (3 перемоги і 2 нічиї). Андрій став першим в історії українцем, який зіграв у легендарному "Ель-Класіко".

Чинний контракт українського голкіпера з "Реалом" розрахований до літа 2024 року.

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