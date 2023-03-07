Номінально домашній матч проти "Феєнорда" український клуб зіграє у Варшаві.

У четвер, 9 березня, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" зіграє проти "Феєнорда".

Номінально домашній матч "гірники" зіграють у Польщі на стадіоні Війська Польського.

Поєдинок розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. На лініях працюватимуть Браніслав Ханцко та Ян ганьба. Четвертий рефері - Петер Кралович.

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"Шахтар" у раунді плей-офф Ліги Європи переміг французький "Ренн" за сумою двох матчів (3:3, 5:4 в серії пенальті). "Феєнорд" потрапив в 1/8 фіналу ЛЄ напряму, посівши перше місце в групі Ліги Європи. Нідерландський клуб обійшов "Штурм", "Лаціо" і "Мідтьюлланнд".

Напередодні протистояння з "Феєнордом" команда Ігора Йовічевіча здобула нищівну перемогу в УПЛ проти "Металіста 1925" з рахунком 7:0.

"Феєнорд" підходить до гри проти "Шахтаря" в дуже хорошій формі. Нідерландський клуб здобув п'ять перемог у п'ять останніх іграх. Команда займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів з 55 очками в активі.

Відзначимо, що "Шахтар" і "Феєнорд" вже перетиналися раніше в єврокубках. У 2017 році в груповому раунді Ліги чемпіонів "гірники" двічі перемогли нідерландський клуб (2:1, 3:1).

Шахтар - Феєнорд: прогноз

На думку букмекерів, фаворитом першого матчу є "Феєнорд". Імовірність перемоги нідерландського клубу оцінили коефіцієнтом - 2,33. У свою чергу коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" - 3,10. Нічия - 3,50.

На гол "Шахтаря" в грі проти "Феєнорд" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,35. Гол нідерландського колективу оцінений коефіцієнтом 1,26. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,71.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Шахтар" - "Феєнорд" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,80.

Прохід нідерландського клубу в наступний раунд Ліги Європи за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 1,35, а українського - 3,21.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" опинився в Лізі Європи за підсумками виступу в групі Ліги чемпіонів. Колектив Ігора Йовічевіча посів третє місце в групі з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком".

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