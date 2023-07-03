"Синьо-жовті" сенсаційно вибили з турніру збірну Франції.

У неділю, 2 липня, збірна України U21 перемогла Францію в рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував тріумф своїх підопічних.

"Перш за все ми вітаємо з перемогою Україну, вітаємо наших захисників, спасибі їм! Я вітаю команду, яка провела фантастичний матч, показала, що ми дійсно є командою, ми прагнемо більшого!

Якщо повернутися на роки назад, коли ми тільки зібралися, особливо після першого відбіркового поєдинку з Францією - ми не могли уявити, що через два матчі ми цю збірну обіграємо. Хочу привітати футболістів з чудовою грою, з перемогою, а найголовніше для мене те, що вони в цьому матчі стали кращими серед кращих.

Ми розуміли, що Франція буде дуже компактно оборонятися в середині, що нам максимально перекриють центр. Ми робили акцент на цьому, а також на грі з хибною "дев'яткою", щоб відтягувати діючих дуже високо захисників. У ці зони повинні були вбігати наші швидкі вінгери.

Але я дуже задоволений, що в ситуації, коли Мудрик і Судаков помінялися місцями, Георгій взяв цю роль на себе і увірвався в простір, що створив для нього своїм відкриванням Криськів. Цей матч ми обов'язково повинні занести собі в актив.

Хотілося б відзначити і збірну Франції. Це дуже потужний колектив, хороша команда, індивідуально майстерна. Я задоволений тим, що наші хлопці відреагували на результат як індивідуальною майстерністю, так і характером, не розкисли, а швидко повернулися в гру", - цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над французами з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" пропустили на 19-й хвилині гри, забив Раян Шеркі. Однак ще в першому таймі зуміли переломити хід гри і забили двічі - дублем відзначився Георгій Судаков. У кінцівці другого тайму Артем Бондаренко забив третій м'яч у ворота французів, встановивши фінальний рахунок на табло.

Відзначимо, що вже сформовано пари 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023. Збірна України зіграє проти Іспанії.

Нагадаємо, підопічні Руслана Ротаня вже перетиналися з іспанцями на цьому Євро. На стадії групового етапу команди зіграли внічию з рахунком 2:2.

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