Збірна України битиметься з Іспанією за перше місце в групі В молодіжної першості Європи.

У вівторок, 27 червня, збірна України U21 зіграє проти Іспанії в рамках третього туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував майбутній поєдинок. Фахівець зазначив, що іспанська команда не є ідеальною і у них є слабкі сторони, якими українці спробують скористатися, щоб домогтися потрібного результату.

"Ми добре знаємо один одного. Те, що іспанці грають в структурний, агресивний футбол, в третій зоні дуже прекрасно контролюють м'яч - ми це прекрасно розуміємо. Вони мають в своєму складі відмінних виконавців. Як тільки відбулося жеребкування, говорив, що Іспанія - фаворит, і це дуже потужна команда з сильними виконавцями.

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Вважаю, що матч буде виснажливим для нас у фізичному плані. Іспанці будуть більше контролювати м'яч, але ми до цього готуємося. Ми не повинні відходити від своєї гри, структури і потрібно намагатися нав'язати їм свою гру з більш жорстких дій всередині поля, контролю м'яча. І взагалі в цьому матчі, мабуть, буде важливий і характер команди через спеку.

Слабкі сторони в Іспанії? Немає ідеальних команд. Є виконавці, є вимоги головного тренера збірної Іспанії, до яких прагне вся команда. Думаю, що у таких збірних, у яких є чудові виконавці, теж є слабкі сторони. Ми їх в принципі добре знаємо. Хочу, щоб у цьому матчі ми ці слабкі сторони використали", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня виграла два стартові матчі в рамках групового етапу ЧЄ-2023 і разом з Іспанією забезпечила собі місце в 1/4 фіналу турніру. У першому турі українці обіграли хорватів (2:0), а в другому вирвали перемогу в протистоянні з Румунією (1:0).

Збірна Іспанії після двох турів посідає перше місце в групі в, випереджаючи Україну завдяки кращій різниці голів. Таким чином, "синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати в заключному турі, щоб посісти перше місце. Іспанців же влаштує і нічия.

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