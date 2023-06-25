Наставник "синьо-жовтих" задоволений самовіддачею своїх підопічних і підсумковим результатом.

У суботу, 24 червня, збірна України U21 перемогла однолітків з Румунії в рамках другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував результат зустрічі. Фахівець зазначив, що його команда виклалася і віддала всі сили, щоб завоювати три очки.

"Перш за все я вітаю з перемогою команду, українців. Спасибі ЗСУ за те, що вони дають нам цю можливість. Ця перемога для наших воїнів. На полі наші футболісти віддалися повністю за наших захисників. Вони виклалися не те, що на сто відсотків, а на сто п'ятдесят, щоб здобути цю перемогу. І вони її заслужили.

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Дуже багато моментів було в обох таймах. Але потрібно сказати, що у нас був не дуже вдалий початок матчу. Ми хвилювалися і нервували. Дозволили кілька разів господарям створити моменти. Практично самі собі їх привезли. Але це через хвилювання. Потім зібралися: у нас була команда і структура. У цих важких умовах, в спеку, ми завоювали цю перемогу. Хочемо привітати Україну і подякувати воїнам за можливість дякувати нашим уболівальникам", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, молодіжна збірна України виграла у Румунії з рахунком 1:0, забивши переможний гол на 89-й хвилині зустрічі.

У першому турі Євро-2023 "синьо-жовті" перемогли Хорватію з рахунком 2:0.

Відзначимо, що в іншому матчі цієї групи Іспанія перемогла Хорватію з рахунком 1:0. Таким чином, після двох турів у Іспанії та України по 6 набраних очок. Команди гарантували собі вихід в 1/4 фіналу континентальної першості.

В останньому турі групового раунду Україна зіграє проти Іспанії, а Хорватія зустрінеться з Румунією.

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