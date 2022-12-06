Самуель Ето'о опинився в епіцентрі гучного скандалу на мундіалі в Катарі.

Легендарний екс-нападник "Барселони" і президент Федерації футболу Камеруну Самуель Ето'о потрапив у скандал на чемпіонаті світу в Катарі.

Камерунський футболіст напав на блогера після матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 між збірними Бразилії та Південної Кореї.

Як повідомляє Actu Cameroun, жертвою Ето'о виявився алжирський ютуб-блогер Sadouni SM, який поставив знаменитому екс-футболісту питання про арбітра Бакарі Гассама: у ЗМІ з'являлася інформація, що Самуель Ето'о нібито пропонував хабар судді, через що Камерун могли виключити з числа учасників ЧС-2022.

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Саме через це, імовірно, камерунець розлютився і почав кидатися на блогера. Інші вболівальники намагалися стримати Ето'о, але легендарного екс-нападника їм зупинити не вдалося. Він наздогнав чоловіка з камерою і вдарив його ногою в голову.

Відео резонансного інциденту:

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYEpic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Повідомляється, що блогер Sadouni SM подав заяву в катарську поліцію. Потерпілий поскаржився на те, що президент Федерації футболу Камеруну розбив йому камеру, а також залишив на його обличчі кілька подряпин. Крім того, блогер страждає від болю в щелепі.

"Мене побили. У мене є відео, яке заборонено публікувати навіть після закінчення розслідування. Якщо я його опублікую, це порушить закон. Все, що я розповів - це найдрібніші деталі. Все інше поліція перевіряє по відео", - розповів алжирець у своїх соцмережах.

На скандальний вчинок Самуеля Ето'о вже відреагували ряд світових ЗМІ:

"Він не повинен був реагувати таким чином, а замість цього потрібно було спростувати негативні розмови про договірні матчі в Африці", - заявив журналіст нігерійського сайту NaijaNews Сулайман Адебайо.

"Самуель Ето'о зовсім збожеволів, вдаривши алжирського ютубера", - пише у своїх соцмережах видання Vibes foot.

"Він вийшов з-під контролю, це було божевільно. Ето'о дуже сильно вдарив його", - коментує вчинок камерунця аккаунт EuroFoot.

"Самуель Ето'о зійшов з розуму. Колишній нападник збірної Камеруну показав себе не з кращого боку", - заявляє нідерландське видання Destentor.

Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі збірна Камеруну не змогла вийти з групи, посівши третє місце в квартеті G. У першому турі групового раунду камерунці програли Швейцарії (0:1), у другому - зіграли внічию з Сербією (3:3), а в заключному турі сенсаційно обіграли збірну Бразилії (1:0).

Самюель Ето'о: кар'єра та досягнення

Самюель Ето'о свого часу вважався одним з найкращих нападників у світі і є одним з найбільших африканських гравців усіх часів. Нападник вигравав приз "Футболіст року в Африці" рекордні чотири рази: у 2003, 2004, 2005 та 2010 роках.

Найбільшу славу Ето'о придбав виступаючи у складі "Барселони". За каталонський клуб камерунець зіграв 199 матчів, в яких забив 130 голів і віддав 40 результативних передач.

З "Барселоною" нападник тричі ставав чемпіоном Іспанії, вигравав один раз Кубок Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії і двічі Лігу чемпіонів.

Крім того, Самуель ставав переможцем Ліги чемпіонів, Клубного чемпіонату світу, а також чемпіонату, Кубка і Суперкубка Італії у складі міланського "Інтера".

Самуель Ето'о виступав також за мадридський "Реал", "Челсі", "Евертон", "Сампдорію" і ряд інших клубів.

За національну збірну Камеруну Ето'о зіграв 118 матчів і забив 56 голів.

З 11 грудня 2021 року обіймає посаду президента Федерації футболу Камеруну.

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