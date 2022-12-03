Головний фаворит мундіаля зіграв у третьому турі групового етапу резервним складом.

В групі G чемпіонату світу з футболу трапилася сенсація. Збірна Камеруну здолала національну команду Бразилії, але у плей-оф все одно вийти не змогла.

Камерун – Бразилія – 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Відео дня

Камерун: Епассі – Фе, Ебосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангісса, Нгамале (Нгом-Мбекелі, 86), Шупо-Мотінг, Абубакар, Мбемо (Токо-Екамбі, 64)

Бразилія: Едерсон – Дані Алвес, Мілітао, Бремер, Теллес (Маркіньос, 54), Фред (Бруно Гимараес, 55), Фабіньо, Габріел Жезус (Педро, 64), Родріго (Евертон Рібейро, 55), Мартінеллі, Антоні (Рафінья, 79)

Відео огляд матчу

У паралельному матчі Сербія поступилася Швейцарії з рахунком 2:3.

Турнірна таблиця квартету G:

В 1/8 фіналу бразильська збірна зіграє проти Південної Кореї, а Швейцарія поміряється силами з Португалією.

Додамо, що в першому турі бразильці виграли у Сербії, а потім в другому поєдинку обіграли Швейцарію.

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