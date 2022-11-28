Каземіро забив переможний м'яч.

28 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії перемогла Швейцарію та достроково вийшла у плей-оф.

На 83-й хвилині Каземіро забив єдиний і переможний гол. Йому асистував Родріго Гоес. Це була чудова комбінація, завершенням якої став дуже потужний і влучний удар опорника "МЮ" та "Селесао".

Бразильці перемогли 1:0, набрали 6 балів та за тур до завершення групового раунду вийшли до 1/8 фіналу. Швейцарія з трьома очками залишилася на другій позиції. У Камеруну та Сербії - по 1 балу після феєричної перестрілки.

Відео дня

У 3-му турі другого грудня Камерун зустрінеться з Бразилією, а Сербія - зі Швейцарією. Поєдинки пройдуть о 21:00 за київським часом.

Бразилія - Швейцарія - 1:0

Гол: Каземіро, 83

Бразилія: Аліссон – Сандро (Теллес, 86), Тьяго Сілва, Маркіньйос, Мілітао – Вінісіус, Каземіро, Фред (Гімараєш, 58), Рафінья (Антоні, 74) – Пакета (Родріго, 46), Рішарлісон (Жезус, 73)

Швейцарія: Зоммер – Родрігес, Елведі, Аканджі, Відмер (Фрай, 86) – Фройлер – Джака, Рідер (Штеффен, 58) – Соу (Ебішер, 75) – Варгас (Фернандес, 58), Емболо (Сеферович, 75)

Відео переможного голу Каземіро

Раніше букмекери назвали Бразилію головним фаворитом ЧС-2022.

Додамо, що Неймар наразі заліковує травму, але за прогнозами лікарів, він буде готовим до початку плей-оф.

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