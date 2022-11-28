Сербія і Камерун набрали перші очки на чемпіонаті світу в Катарі.

У понеділок, 28 листопада, в рамках першого туру групового турніру чемпіонату світу з футболу збірна Камеруну протистояла національній команді Сербії.

Поєдинок проходив на стадіоні "Аль-Джануб" в місті Аль-Вакра і завершився внічию з рахунком 3:3.

На 29-й хвилині першого тайму захисник Камеруну Жан-Шарль Кастельєто відкрив рахунок ударом головою після подачі з кутового. На 45-й хвилині гравець оборони сербської команди Страхіня Павловіч зрівняв рахунок, забивши після навісу зі штрафного удару. Через дві хвилини півзахисник сербів Сергій Мілінковіч-Савіч вивів свою команду вперед ударом з-за меж штрафного майданчика.

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На 53-й хвилині нападник Сербії Александар Мітровіч забив свій 51-й гол у кар'єрі за національну команду, зміцнивши перевагу в матчі. На 64-й хвилині нападник Камеруну Венсан Абубакар відірвався від суперників, вийшов один на один з воротарем сербської команди Ванею Мілінковичем-Савічем і відіграв один м'яч, зробивши рахунок 2:3. Через дві хвилини форвард африканців Ерік-Максім Чупо-Мотінг замкнув передачу в штрафному майданчику, вразивши відкритий кут воріт, і встановив рівність у рахунку.

Камерун - Сербія - 3:3

Голи: Кастельєто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотінг, 66 - Мілінковіч-Савіч, 45+1, Павловіч, 45+2, Мітровіч 53

Камерун:Епассі, Фе, Нкулу, Кастельєто, Толо, Кунде (Ондуа, 67), Замбія-Ангісса (Гвет, 81), Онгла (Абубакар, 55), Чупо-Мотінг, Токо-Екамбі (Бассогог, 67), Мбемо (Нкуду, 81)

Сербія: Мілінковіч-Савіч, Вельковіч (Бабіч, 78), Міленковіч, Павловіч (Мітровіч, 56), Костіч (Джурічіч, 90), Мілінковіч-Савіч (Груйіч, 79), Максимович, Лукіч, Живковіч (Радоніч, 78), Тадіч, Мітровіч

Огляд матчу:

Нагадаємо, у першому турі групового раунду ЧС-2022 Сербія програла Бразилії (0:2), а камерунці поступилися Швейцарії (0:1).

Таким чином, команди в цьому турі набрали перші свої очки на цьому мундіалі, зберігаючи шанси на прохід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Суперники Камеруну і Сербії по групі G також зіграють сьогодні, 28 листопада. Збірні Бразилії та Швейцарії розпочнуть свою зустріч о 18: 00 за київським часом.

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