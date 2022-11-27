У другому турі ЧС-2022 зустрінуться лідери групи G.

У понеділок, 28 листопада, в рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зіграє проти Швейцарії.

Поєдинок команд пройде в Досі на стадіоні "974". Арена отримала це ім'я на честь такої ж кількості морських контейнерів, які були використані для будівництва стадіону. Це данина місцю, де розташована арена - промислового минулого цієї набережної.

У першому турі ЧС-2022 збірна Бразилії впевнено обіграла національну команду Сербії з рахунком 2:0. Обидва голи у складі "селесао" забив форвард "Тоттенхема" Рішарлісон.

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Збірна Швейцарії також стартувала на мундіалі в Катарі з тріумфу. У 1-му турі швейцарці мінімально переграли збірну Камеруну. Єдиний гол у грі забив Бріл Емболо.

Таким чином, в очній дуелі зійдуться лідери квартету G.

Бразилія - Швейцарія: прогноз

Фахівці вважають збірну Бразилії беззаперечними фаворитами протистояння з швейцарською збірною.

Так, на перемогу "селесао" аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,48. Успіх Швейцарії і нічия малоймовірні-коефіцієнти 7,70 і 4,60 відповідно.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,03. Гол Бразилії оцінюють в 1,12, а на те, що відзначиться збірна Швейцарії, можна поставити за 1,78.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 або 2:0 на користь бразильців, коефіцієнти на дані результати - 6,60.

Бразилія - Швейцарія: трансляція

В Україні поєдинок першого туру ЧС-2022 між командами Бразилії та Швейцарії в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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