Сергій Ребров привітав Руслана Ротаня і його команду з виходом в плей-офф молодіжного Євро-2023.

Збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня достроково гарантувала собі вихід в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу, здобувши дві перемоги у двох іграх групового раунду.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував результати "молодіжки" на континентальній першості.

"Вітаю Руслана Петровича і весь тренерський штаб і гравців молодіжної збірної з перемогою і виходом в 1/4 фіналу Євро! Дуже якісна гра і 6 очок, які, я сподіваюся, будуть тільки початком успішного турніру для вас.

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Так тримати, хлопці!", - написав Сергій Ребров на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, збірна України U21 перемогла Хорватію (2:0) у першому турі групового раунду молодіжного Євро-2023, а в другому турі взяла гору в дуелі з Румунією (1:0).

Завдяки цим двом перемогам "синьо-жовті" достроково гарантували собі вихід в 1/4 фіналу турніру. Також з цієї групи достроково вийшли іспанці, які набрали теж 6 очок.

У заключному турі групового раунду збірна України зіграє проти Іспанії за перше місце в групі. Поєдинок відбудеться у вівторок, 27 червня.

Відзначимо, що в складі молодіжної збірної України на Євро-2023 виступають чотири гравці, яких Ребров викликав на останній збір національної команди: Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Владислав Ванат і Анатолій Трубін.

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