Ворота "Реала" у грі проти "Барселони" захищатиме український воротар Андрій Лунін.

У неділю, 16 жовтня, в рамках 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбудеться легендарне "Ель-Класіко". Мадридський "Реал" на рідному для себе "Сантьяго Бернабеу" прийме "Барселону".

Обслужить зустріч грандів іспанського футболу Хосе Марія Санчес Мартінес. На VAR буде працювати Алехандро Ернандес Ернандес.

"Реал" в поточному сезоні виграв всі матчі, крім двох - мадридці зіграли внічию з "Осасуною" (1:1) в чемпіонаті Іспанії і з "Шахтарем" (1:1) в Лізі чемпіонів.

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"Барселона" в чемпіонаті Іспанії виграла останні 7 матчів поспіль, втративши очки лише в першому турі проти "Райо Вальєкано" (0:0). Однак у Лізі чемпіонів справи у каталонців йдуть не так добре. Команда Хаві зуміла обіграти тільки "Вікторію Плзень" (5:1) в першому турі, програвши після "Баварії" (0:2) і "Інтеру" (0:1). У четвертому турі групового етапу ЛЧ "блаугранас", напередодні безпосередньо гри з "Реалом", зіграли внічию в другому матчі проти "Інтера" (3:3). Таким чином, у каталонців тільки 4 очки і вони ризикують вилетіти в Лігу Європи в другому сезоні поспіль.

Реал - Барселона: прогноз

З невеликою перевагою у фаворити цього протистояння букмекери записали мадридський "Реал".

Перемога команди Карло Анчелотті оцінюється коефіцієнтом 2,37, тоді як на перемогу "Барселони" коефіцієнт 3,09. На нічию пропонується коефіцієнт 3.70.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 8,30.

Гол "Реала" в матчі з "Барселоною" оцінюється коефіцієнтом 1,17, а на гол "блаугранас" приймають ставки з коефіцієнтом - 1,22.

Реал - Барселона: трансляція

В Україні побачити "Ель-Класіко" можна буде в прямій трансляції на відеосервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 17:15 за київським часом.

Додамо, що у "Реала" травмований Тібо Куртуа, завдяки чому своє дебютне "Ель-Класіко" проведе український голкіпер Андрій Лунін. Таким чином, Лунін стане першим в історії українським футболістом, який зіграє у битві іспанських грандів.

Нагадаємо, Андрій Лунін виходив в основі "Реала" в останніх чотирьох матчах мадридців: проти "Шахтаря" (2:1 і 1:1) в Лізі чемпіонів і проти "Хетафе" (1:0) і "Осасуни" (1:0) в Ла Лізі.

Також у "Реала" травмований іспанський півзахисник Дані Себальос.

У "Барселони" поза заявкою через травми захисники Араухо, Крістенсен і Бельерін, а також резервний центрфорвард Депай.

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