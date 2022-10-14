Андрій Лунін може зайняти місце у воротах "Реала" в грі з "Барселоною".

У неділю, 16 жовтня, в чемпіонаті Іспанії з футболу відбудеться футбольний матч, який приверне увагу всього світу - мадридський "Реал" зіграє з "Барселоною" у традиційному "Ель-Класіко".

Як повідомляє іспанське видання Marca, основний воротар мадридців Тібо Куртуа не встигає відновитися до цієї гри після пошкодження сідничного нерва. Бельгієць повинен був приступити до тренувань у четвер, проте Тібо пропустив заняття і 13 жовтня, і 14-го.

З цієї причини, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вирішив навіть не включати бельгійця в заявку на матч.

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Таким чином, з величезною часткою ймовірності в складі "Реала" в класичному протистоянні з "Барселоною" зіграє воротар збірної України Андрій Лунін.

Варто зазначити, що якщо Лунін все ж вийде в стартовому складі "вершкових" на гру з каталонським клубом, то ця подія стане історичною для українського футболу. Андрій Лунін стане першим українським футболістом, який зіграє в матчі "Реал" - "Барселона".

У сезоні 2009/10 подібна можливість була у Дмитра Чигринського, але екс-захисник "Барселони" провів обидва "Ель-Класіко" на лавці запасних "блаугранас".

Додамо, що Андрій Лунін виходив в основі "Реала" в останніх чотирьох матчах мадридців: проти "Шахтаря" (2:1 і 1:1) в Лізі чемпіонів і проти "Хетафе" (1:0) і "Осасуни" (1:0) в Ла Лізі.

Після восьми турів "Барселона" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, "Реал" йде на другій сходинці. Обидва колективи мають по 22 очки в своєму активі.

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