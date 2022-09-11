"Барселона" вийшла на перше місце в чемпіонаті Іспанії з футболу.

У суботу, 10 вересня, на стадіоні "Нуево Міранділья" місцевий футбольний клуб "Кадіс" грав з "Барселоною" в рамках 5-го туру чемпіонату Іспанії.

Фінальний свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафіксував розгромну перемогу гостей з рахунком 4:0.

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На 55-й хвилині рахунок у матчі відкрив Френкі де Йонг, який добив м'яч після грубої помилки воротаря "Кадіса" Ледесми. Через 10 хвилин рахунок збільшив Роберт Левандовскі, який також забив м'яч після добивання.

У кінцівці матчу відзначився Ансу Фаті: Левандовскі та іспанець втекли на рандеву з воротарем, поляк не поскупився і покотив на порожні ворота одноклубнику. У доданий час четвертий м'яч "Барселони" забив Усман Дембеле.

"Кадіс" - "Барселона" - 0:4

Голи: де Йонг, 55, Левандовскі, 65, Фаті, 87, Дембеле, 90+2

"Кадіс": Ледесма, Залдуа, Ернандес, Мбайє, Еспіно, Еместеріо (Алькарас, 72), Алекс, Алехо (Бонгонда, 60), Собріно (Негредо, 72), Окампо, Перес (Мабіл, 72)

"Барселона": тер Штеген, Бельєрін, Араухо, Піке, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гаві (Левандовскі, 57), Рафінья (Фаті, 72), Торрес (Дембеле, 57), Депай (Педрі, 57)

Огляд матчу:

Додамо, що на 82-й хвилині матч був зупинений після того, як стало погано одному з уболівальників на полі. Літній фанат пережив інфаркт і був госпіталізований в найближчу лікарню. Медикам допоміг воротар "Кадіса" Йеремая Ледесма, який приніс для фахівців дефібрилятор. Також стало погано і одному з операторів, проте він досить швидко прийшов до тями.

Заззначимо, що завдяки голу у ворота "Кадіса" Роберт Левандовскі побив показник результативності Кріштіану Роналду.

Нападник "Барселони" забив шість голів у перших п'яти матчах за команду в рамках іспанської Ла Ліги. У 2009 році тодішній форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду забив п'ять м'ячів у стартових п'яти матчах чемпіонату країни.

Нагадаємо, 34-річний Левандовскі став гравцем "Барселони" перед стартом нинішнього сезону, перейшовши з мюнхенської "Баварії" за 45 мільйонів євро.

Гру з "Кадісом" у 5-му турі нападник почав з лави запасних і з'явився на полі лише після перерви. Однак це не завадило Роберту набрати три очки (1+2) за системою "гол+пас".

Після 5 турів в активі "Барселони" 13 набраних очок. Підопічні Хаві вийшли на перше місце в турнірній таблиці. Однак, варто зазначити, що "Реал", який йде другим з 12 балами, свій матч 5-го туру ще не зіграв.

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