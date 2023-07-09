Мауро Ікарді може підписати повноцінний контракт з турецьким грандом.

Зірковий аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді підпише повноцінний контракт з "Галатасараєм".

Як повідомляє L'Equipe, турецький гранд погодив з парижанами трансфер 30-річного футболіста. Угода буде закрита найближчим часом.

За інформацією джерела, ПСЖ погодився відпустити Ікарді в" Галатасарай " за 10 мільйонів євро.

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Мауро Ікарді приєднався до ПСЖ у 2019 році. Його трансфер обійшовся парижанам в 70 мільйонів євро.

У складі ПСЖ аргентинець зіграв 92 матчі, забив 38 голів і віддав 10 результативних передач.

У минулому сезоні ПСЖ віддав Ікарді в оренду "Галатасараю". У минулому сезоні в складі турецького клубу Мауро зіграв 26 матчів, в яких забив 23 голи і віддав 8 гольових передач.

З турецьким клубом Ікарді став чемпіоном Туреччини з футболу.

Нагадаємо, ПСЖ на початку червня покинув легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі. Він відмовився продовжувати свій контракт з парижанами і на правах вільного агента перебрався в американський "Інтер Маямі".

Крім того, паризький гранд звільнив головного тренера команди Крістофа Гальтьє та призначив на його місце титулованого іспанця Луїса Енріке.

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