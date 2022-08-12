У паризькому клубі затіяли масштабну чистку складу.

Французький ПСЖ має намір вдатися до жорстких заходів, що підштовхнути "зайвих" футболістів покинути команду до закриття літнього трансферного вікна.

Так, за інформацією видання L'Equipe, керівництво парижан може заслати своїх футболістів, які не входять в плани головного тренера Крістофа Гальтьє, в резервну команду, яка виступає в п'ятому дивізіоні чемпіонату Франції. На цьому рівні грають аматори, напівпрофесіонали і другі команди професійних клубів.

У список "баласту" потрапили кілька іменитих футболістів: півзахисники Андер Еррера, Рафінья Алькантара і Юліан Дракслер, захисник Левен Курзава, а також форвард Мауро Ікарді. Також немає місця в команді для Тіло Керера, Ідрісси Гуйє і Еріка Ебімбе.

Ці футболісти повинні знайти собі нові клуби до завершення трансферного вікна (1 вересня). У разі, якщо хтось із цих гравців відмовиться залишати клуб, шейхи відправлять їх в резерв.

Нагадаємо, цього літа ПСЖ вже попрощався з Калімуендо, Дагба, Сімонсом, Ді Марією і Вейналдумом, але склад команди все одно залишається занадто роздутим.

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