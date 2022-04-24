ПСЖ завоював своє десяте чемпіонство в історії.

У суботу, 23 квітня, на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі в рамках 34-го туру французької Ліги 1 сезону-2021/2022 ПСЖ приймав "Ланс". Команди зіграли внічию - 1:1.

Господарі відкрили рахунок лише на 66-й хвилині зустрічі - Ліонель Мессі відправив м'яч у сітки з передачі Неймара. Гості відновили паритет на 88-й хвилині завдяки точному удару Корентена Жана.

Зазначимо, що "Ланс" грав у меншості з 57-ї хвилини зустрічі після того, як Кевін Дансо отримав другу жовту картку.

ПСЖ – Ланс - 1:1

Голи: Мессі, 68 - Жан, 88

ПСЖ: Навас, Маркіньос, Рамос, Кімпембе, Хакімі (Ді Марія, 76), Верратті, Гуйє (Данілу, 81), Мендеш, Мессі, Неймар, Мбаппе

Ланс: Лека, Граді, Дансо, Ву, Клаусс (Машаду, 73), Дукоре, Фофана, Франковскі (Жан, 82), Сотока (Саїд, 82), Кошта (Ганаго, 73), Муінга (Хайдара, 61)

Попередження: Рамос (54), Верратті (73), Маркіньос (78), Неймар (90) – Дансо (9)

Видалення: Дансо (57, друга жовта)

Огляд матчу:

Ця нічия дозволила ПСЖ достроково завоювати титул чемпіона Франції. Після 34-х зіграних турів ПСЖ розташовується на першому місці в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 78 очок. У найближчого переслідувача парижан - "Марселя" 62 очки. У команди з Марселя немає математичних шансів наздогнати ПСЖ. "Ланс" з 54 очками знаходиться на сьомій сходинці.

ПСЖ в 10-й раз у своїй історії став чемпіоном Франції. ПСЖ зрівнявся з "Сент-Етьєном" за кількістю титулів у Лізі 1. Паризький клуб є найтитулованішим у Франції. Крім чемпіонських титулів, в колекції ПСЖ 14 Кубків Франції і дев'ять Кубків французької ліги.

Варто відзначити, що для Ліонеля Мессі титул чемпіона Франції став 11-м чемпіонським трофеєм у кар'єрі через 17 років після завоювання першого у складі каталонської "Барселони". На "Камп Ноу" аргентинець виграв 10 чемпіонських трофеїв, включаючи серію з трьох поспіль в період з 2009 по 2011 роки.

Крім того, це перший чемпіонський титул в кар'єрі тренера для наставника ПСЖ Маурісіо Почеттіно. Раніше аргентинський фахівець виграв з ПСЖ Кубок і Суперкубок Франції. За час тренерської кар'єри Почеттіно також працював з "Еспаньолом", "Саутгемптоном" і "Тоттенхем Хотспур".

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