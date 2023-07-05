Луїс Енріке підписав контракт з ПСЖ на два сезони.

Французький ПСЖ, який напередодні оголосив про звільнення Крістофа Гальтьє, призначив нового головного тренера.

Як повідомляє прес-служба клубу, новим наставником парижан став знаменитий іспанський фахівець Луїс Енріке.

53-річний тренер підписав контракт з паризьким грандом до літа 2025 року.

Відео дня

Останнім місцем роботи Луїса Енріке була національна збірна Іспанії, яку він покинув після ЧС-2022. До цього іспанський фахівець очолював "Барселону", "Рому" і "Сельту".

За період своєї тренерської кар'єри Енріке двічі ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок Іспанії і по одному разу Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, в минулому сезоні під керівництвом Крістофа Гальтьє ПСЖ став чемпіоном Франції з футболу. Паризький клуб виграв першість країни в 11-е в історії, що є національним рекордом. Також парижани виграли Суперкубок Франції.

Додамо, що цього літа ПСЖ покинув легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі. Він перейшов в американський клуб "Інтер Маямі".

Вас також можуть зацікавити новини: