Крістоф Гальтьє працював у ПСЖ лише один сезон.

Французький фахівець Крістоф Гальтьє звільнений з посади головного тренера ПСЖ.

Про це повідомляє офіційний сайт паризького гранда.

"Весь Парі Сен-Жермен дякує Крістофу Гальтьє, а також його помічникам Тьєррі Олексіака і Жоао Сакраменто за професіоналізм і самовідданість, проявлені протягом усього сезону, і бажає їм всього найкращого в подальшій кар'єрі", - йдеться в заяві клубу.

Відео дня

Крістоф Гальтьє очолив ПСЖ у липні 2022 року. На цій посаді він змінив аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно. Контракт Гальтьє з ПСЖ діяв до літа наступного року.

ПСЖ під керівництвом 56-річного француза виграв чемпіонат Франції і Суперкубок країни, але вилетів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від "Баварії", а у Кубку Франції програв "Марселю".

Додамо, що наприкінці минулого сезону Крістоф Гальтьє потрапив у гучний скандал. З'явилася інформація про те, що під час роботи в "Ніцці" Гальтьє дозволяв собі расистські висловлювання. Зокрема, в розмові з колишнім спортивним директором Жюльєном Фурньє він обурився тим, що в складі його клубу грає занадто багато мусульман і темношкірих.

30 червня 2023 року Крістоф Гальтьє та його син Джон Валович були заарештовані поліцією в Ніцці за звинуваченням у расизмі та дискримінації.

Очікується, що новим головним тренером ПСЖ стане іменитий іспанський фахівець Луїс Енріке.

Вас також можуть зацікавити новини: