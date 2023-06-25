Ліонель Мессі хотів виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ.

Зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі розповів про свій період кар'єри в ПСЖ.

36-річний футболіст зізнався, що перший рік в паризькому клубі був для нього дуже важким, а найбільшим розчаруванням став виліт з Ліги чемпіонів.

"Звичайно, мені вже 36 років, я вже не такий гравець, як був у "Барселоні" кілька років тому. Перший рік у Парижі з різних причин виявився для мене дуже складним. Але в минулому сезоні я відчував себе набагато краще, більш розслабленим.

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Важливу роль зіграв чемпіонат світу. Те, що він відбувався посеред сезону. Для всіх це був незвичайний рік. Одні повернулися в клуб пізніше, як ми, інші взяли додаткову відпустку, треті отримали травму. Це зіграло важливу роль і вплинуло на ігрові плани команди, як і травми деяких важливих футболістів, таких як Неймар.

Чемпіонат світу впливає на багато речей, особливо враховуючи такий сезон. Це не виправдання, тому що багато хто грав на ЧС, але це вплинуло на рівень гри в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів. Всі повернулися іншими, нехай з різних причин.

Однією з найбільших цілей для ПСЖ була Ліга чемпіонів. Боляче, що ми вилетіли. Це велике розчарування, але, як я вже сказав, чемпіонат теж важливий. Однак ми всі хотіли перемогти в Лізі чемпіонів", - розповів Ліонель Мессі в інтерв'ю beIN Sports.

Нагадаємо, на початку червня Ліонель Мессі оголосив, що йде з ПСЖ. У паризькому клубі аргентинець провів два сезони і зіграв за цей час 75 матчів, забив 32 голи і віддав 35 гольових передач.

Наступним клубом Мессі стане американський "Інтер Маямі", з яким 36-річний аргентинець підписав трирічний контракт.

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