Фанати ПСЖ двічі за сезон освистали легендарного аргентинського форварда.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вперше висловився про свист уболівальників ПСЖ на свою адресу.

Нагадаємо, перед матчем 38-го туру французької Ліги 1 проти "Клермона" частина фанатів ПСЖ освистала легендарного аргентинця. Також вболівальники парижан освистували Мессі в березні під час гри проти "Ренна".

"Спочатку все було чудово, вболівальники мене надихали, і я часто про це говорив. Але потім деякі паризькі фанати почали ставитися до мене по-іншому. Інша частина фанатів - більшість - ставилася до мене так само добре, як і на початку.

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Між нами стався розкол. Звичайно, я цього не хотів. Але сталося так, як трапилася вже раніше з Мбаппе і Неймаром. Такий їх спосіб ведення справ. Але я все ще думаю про тих, хто підтримував мене з самого початку", - наводить слова Мессі RMC Sport.

Ліонель Мессі перейшов в ПСЖ з "Барселони" в 2021 році. За період кар'єри в паризькому клубі аргентинець зіграв 75 ігор, в яких забив 32 голи і віддав 35 результативних передач.

У червні цього року Мессі покинув ПСЖ на правах вільного агента і підписав трирічний контракт з американським клубом "Інтер Маямі".

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