Мессі відмовився від більш вигідної пропозиції заради переходу в "Інтер Маямі".

Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував свій перехід в американський клуб "Інтер Маямі".

Легендарний форвард зізнався, що у нього спочатку були інші плани, проте він задоволений своїм підсумковим вибором.

"Все добре. Спочатку у мене були інші плани. Але я задоволений кінцевим рішенням. І я радий майбутньому виклику. Це був важливий крок, я розумів це", - наводить слова Мессі видання 90min.

Відео дня

Нагадаємо, Ліонель Мессі з 2021 року захищав кольори ПСЖ. На початку червня цього року аргентинець оголосив, що залишає французький клуб на правах вільного агента.

Пізніше Мессі повідомив, що продовжить кар'єру в "Інтер Маямі". 35-річний нападник підписав трирічний контракт з американським клубом.

Додамо, що у Мессі була більш вигідна пропозиція з Саудівської Аравії. Місцевий клуб пропонував Ліонелю контракт на два роки із зарплатою 600 мільйонів євро за сезон. Також повернути аргентинського нападника хотіла "Барселона", але Мессі зробив вибір на користь клубу з США, яким володіє легендарний Девід Бекхем.

Вас також можуть зацікавити новини: