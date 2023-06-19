Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував свій перехід в американський клуб "Інтер Маямі".
Легендарний форвард зізнався, що у нього спочатку були інші плани, проте він задоволений своїм підсумковим вибором.
"Все добре. Спочатку у мене були інші плани. Але я задоволений кінцевим рішенням. І я радий майбутньому виклику. Це був важливий крок, я розумів це", - наводить слова Мессі видання 90min.
Нагадаємо, Ліонель Мессі з 2021 року захищав кольори ПСЖ. На початку червня цього року аргентинець оголосив, що залишає французький клуб на правах вільного агента.
Пізніше Мессі повідомив, що продовжить кар'єру в "Інтер Маямі". 35-річний нападник підписав трирічний контракт з американським клубом.
Додамо, що у Мессі була більш вигідна пропозиція з Саудівської Аравії. Місцевий клуб пропонував Ліонелю контракт на два роки із зарплатою 600 мільйонів євро за сезон. Також повернути аргентинського нападника хотіла "Барселона", але Мессі зробив вибір на користь клубу з США, яким володіє легендарний Девід Бекхем.