Луїс Енріке буде працювати з чемпіонами Франції.

ПСЖ підпише дворічний контракт з колишнім головним тренером "Барселони" та збірної Іспанії Луїсом Енріке.

Паризький клуб працює над припиненням угоди із нинішнім наставником Крістофом Галтьє. Про звільнення француза оголосять незабаром, після чого Енріке очолить команду, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

ПСЖ став чемпіоном Франції у минулому сезоні під керівництвом Галтьє. Однак у Лізі чемпіонів вони поступилися на стадії 1/8 фіналу "Баварії".

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Луїс Енріке: чим він відомий

53-річний фахівець тренував раніше італійську "Рому", іспанські клуби "Сельту", "Барселону" та національну збірну Іспанії.

Енріке у 2015 році привів "Барселону" до треблу: каталонці разом з ним виграли Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії та Кубок Іспанії. Загалом Енріке двічі брав Ла Лігу разом з "блау-гранас". У 2015 році ФІФА визнала Енріке тренером року.

Енріке також привів збірну Іспанії до бронзових нагород Євро-2020. У сезоні 2020/21 збірна Іспанії під керівництвом Енріке виграла срібні медалі Ліги націй УЄФА.

На ЧС в Катарі-2022 іспанці поступилися Марокко на стадії 1/8 фіналу. Це стало причиною відставки Енріке.

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