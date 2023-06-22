Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган підписав контракт з "Барселоною".

Як повідомив знаменитий інсайдер Фабріціо Романо, 32-річний німець підписав угоду з каталонським клубом до червня 2025 року. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

"Барселона" пропише суму відступних за новачка у розмірі 500 мільйонів євро. Зазначається, що Гюндоган відхилив пропозиції від клубів Саудівської Аравії.

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Минулого сезону німецький футболіст турецького походження забив 11 голів і віддав сім результативних передач у 51 матчі за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах. Півзахисник виступав за англійський гранд із літа 2016 року. З 2011 по 2016 Ілкай грав за дортмундську "Боруссію". За національну збірну Німеччини Гюндоган провів 66 матчів та забив 17 голів.

Ілкай Гюндоган: які титули він виграв

Німець здобув чемпіонство Німеччини у сезоні 2011/12. А у складі "Ман Сіті" він п'ять разів виграв чемпіонат Англії.

Гюндоган двічі був фіналістом Ліги чемпіонів і ще одного разу тріумфатором турніру. Ілкай двічі перемагав у Кубку Англії і одного разу в Кубку Німеччини.

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