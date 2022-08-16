Кріштіану Роналду може повернутися в Мадрид.

Портгуальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який хоче покинути англійський клуб, може повернутися в чемпіонат Іспанії.

Як повідомляє журналіст Гільєрмо Балаге у своєму Twitter, головний тренер мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне хоче, щоб клуб придбав іменитого форварда збірної Португалії.

За інформацією джерела, аргентинський фахівець бажає, щоб ефект від потенційного трансферу Роналду був порівнянний з ефектом від підписання в 2020 році уругвайського форварда Луїса Суареса з каталонської "Барселони".

Сам Роналду не проти повернутися в іспанський чемпіонат. Мадридський клуб намагається догодити своєму головному тренеру, а також агенту футболіста Жорже Мендешу, з яким у керівництва "матрацників" відмінні відносини.

За інформацією ЗМІ, Роналду бажає покинути "Манчестер Юнайтед" в літнє трансферне вікно, оскільки незадоволений тим, що команда не візьме участі в Лізі чемпіонів.

До того ж, у двох стартових турах нового сезону АПЛ "Манчестер Юнайтед" програв двічі. У 1-му турі манкуніанці поступилися "Брайтону" з рахунком 1:2, а в другому турі з принизливим рахунком програли "Брентфорду" (0:4).

Нагадаємо, Кріштіану Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" на початку осені 2021 року. Португалець в сезоні-2021/22 провів у складі "МЮ" 39 матчів, забив 24 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

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