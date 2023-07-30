"Жирона" з рахунком 3:2 перемогла англійський клуб "Блекберн".

У суботу, 29 липня, відбувся товариський поєдинок між англійським "Блекберном" та іспанською "Жироною".

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь команди українця Віктора Циганкова.

Перший гол у цьому поєдинку був забитий на 24-й хвилині - після передачі українця Циганкова забив Крістіан Стуані. На 30-й хвилині Віктор забив вже сам - вінгер збірної України отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і точним ударом у нижній кут вразив ворота суперника.

На 37-й хвилині зустрічі англійському клубу вдалося скоротити розрив у рахунку - відзначився Харрі Леонард.

На старті другого таймі зірковий нідерландський легіонер "Жирони" Дейлі Блінд забив третій гол іспанського клубу в цьому поєдинку. На 67-й хвилині "Блекберну" вдалося відіграти ще один м'яч, забив Ділан Маркандай. Це був останній гол у цій зустрічі.

"Блекберн" - "Жирона" - 2:3

Голи: Леонард, 37, Маркандай, 67 - Стуані, 24, Циганков, 30, Блінд, 51

Відео голу Циганкова і огляд матчу:

Відзначимо, що для "Жирони" це був вже четвертий матч в рамках підготовки до нового сезону. Раніше іспанська команда перемогла "Олот" (4:2), зіграла внічию проти ФК "Андорра" (2:2) і виграла у "Шеффілд Юнайтед" (2:0).

Для Віктора Циганкова це була перша гра за "Жирону" цього літа. Попередні матчі українець пропустив, оскільки відновлювався після травми.

Перший офіційний матч "Жирона" зіграє 12 серпня. В рамках першого туру Ла Ліги команда Віктора Циганкова зустрінеться з "Реалом Сосьєдад".

Нагадаємо, в минулому сезоні Циганков зіграв за "Жирону" 19 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 6 гольових передач.

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