Вболівальники "Реала" закликають тренерський штаб більше довіряти українцю Луніну.

У вівторок, 21 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" розгромив "Ліверпуль".

Однак, цей поєдинок став не найкращим для основного голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа. Бельгійський воротар допустив грубу помилку і з його вини "Ліверпуль" забив другий гол у ворота іспанського клубу.

Вболівальники "Реала" не пробачили Куртуа його помилку і в коментарях закликали більше довіряти українському воротареві "вершкових" Андрію Луніну.

Відео дня

Madridista C: "Будь ласка, випустіть Луніна і розірвіть контракт з Куртуа"

THFC_Danjum4: "Аліссон і Куртуа слабші за Луніна та Адріана"

Sequeirisimo: "Лунін кращий, ніж Куртуа"

Keiry Campos: "Яка безглузда гра Куртуа, Лунін діяв чудово"

vinicius: "Поверніть Луніна, я надивився на Куртуа"

endlessvenus: "Якщо Куртуа постарів, так випускайте Луніна"

Fran / Kvaratskhelia enjoyer: "Куртуа 2019 року повертається, потрібно ставити Луніна"

SG SLAV: "Куртуа обламався. Цього не сталося б, будь на воротах Лунін"

pedrou: "Куртуа на лавку запасних"

Farhath Farzan: "Що творить Куртуа? Швидше випускайте Луніна!"

Відзначимо, що Андрій Лунін в нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 11 матчів, в яких пропустив дев'ять голів. Чотири поєдинки він відіграв "на нуль".

Українець захищав ворота "Реала" в "Ель-Класіко" проти "Барселони" в рамках чемпіонату Іспанії, який "вершкові" виграли з рахунком 3:1.

Також українець виходив в основному складі на матчі Клубного чемпіонату світу проти "Аль-Ахлі" (4:1) в півфіналі і у фіналі проти "Аль-Хіляля" (5:3).

Тібо Куртуа в цьому сезоні зіграв 26 ігор за "Реал", в яких пропустив 27 голів. В його активі вісім "сухих" матчів.

Нагадаємо, мадридський "Реал" виграв перший матч 1/8 фіналу проти "Ліверпуля" з рахунком 5:2. Англійський клуб вигравав по ходу матчу в два м'ячі, але "вершковим" вдалося переломити хід зустрічі і здобути перемогу.

Матч-відповідь "Ліверпуля" і "Реала" відбудеться 15 березня в Мадриді.

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