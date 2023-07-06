Марко Асенсіо і Мілан Шкріньяр перейшли в ПСЖ безкоштовно.

Французький ПСЖ оголосив про перехід відразу двох іменитих футболістів.

Як повідомляє офіційний сайт парижан, клуб підписав екс-захисника "Інтера" Мілана Шкріньяра і колишнього півзахисника "Реала" Марко Асенсіо.

Примітно, що обидва зіркових гравця дісталися ПСЖ абсолютно безкоштовно, так як прийшли в клуб на правах вільних агентів.

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Повідомляється, що Мілан Шкріньяр підписав контракт з парижанами до літа 2028 року. Марко Асенсіо, у свою чергу, уклав з ПСЖ угоду до літа 2026 року.

"Для мене велика честь бути частиною такого великого клубу, як ПСЖ. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до своїх нових товаришів по команді і працювати з ними для досягнення великих цілей", - прокоментував свій перехід в ПСЖ Асенсіо.

Додамо, що Мілан Шкріньяр виступав за "Інтер" протягом останніх шести років. З міланським клубом він завоював п'ять трофеїв: чемпіонат Італії, два Кубка країни і два Суперкубка.

У сезоні-2022/2023 на рахунку італійського захисника 31 матч за "нерадзуррі" у всіх турнірах. За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість словацького футболіста становить 50 мільйонів євро.

Марко Асенсіо з 2016 року виступав за мадридський "Реал". У складі мадридського клубу 27-річний півзахисник виграв 17 трофеїв: чотири клубні чемпіонати світу, три Ліги чемпіонів, три Суперкубки УЄФА, три чемпіонати Іспанії, три Суперкубки Іспанії та один Кубок Іспанії.

Орієнтовна вартість Асенсіо складає 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ напередодні звільнив головного тренера команди Крістофа Гальтьє і призначив на його місце іспанського спеціаліста Луїса Енріке.

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