"Реал" орендував досвідченого нападника збірної Іспанії Хоселу.

Мадридський "Реал" напередодні оголосив про перехід досвідченого нападника "Еспаньола" і національної збірної Іспанії Хоселу.

33-річний форвард гратиме за "вершкових" на правах оренди.

У вівторок, 20 червня, мадридський "Реал" провів традиційну презентацію новачка команди.

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Варто відзначити, що Хоселу взяв собі 14 номер, який раніше носили такі легендарні екс-гравці "вершкових", як Каземіро, Гуті, Хабі Алонсо і Рауль.

За інформацією ЗМІ, "Реал" заплатить "Еспаньолу" за оренду Хоселу 500 тисяч євро з опцією викупу за 1,5 мільйона євро.

"Реал" підписав Хоселу в якості заміни французькому форварду Каріму Бензема, який цього літа покинув мадридський клуб і перебрався в чемпіонат Саудівської Аравії.

Додамо, що Хоселу є вихованцем мадридського "Реала". Він виступав за молодіжну команду клубу з 2009 по 2012 рік, забивши 40 голів і віддавши 8 результативних передач в 73 матчах.

У минулому сезоні Ла Ліги Хоселу забив 17 голів і віддав 4 асисти в 38 матчах.

Хоселу став третім новачком "Реала" в літнє трансферне вікно. Раніше в Мадрид перейшли Джуд Беллінгем з дортмундської "Боруссії" і Фран Гарсія з "Райо Вальєкано".

Президент "Реала" Флорентіно Перес після переходу Хоселу повідомив, що це останній трансфер мадридського клубу цього літа.

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