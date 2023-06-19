Збірна Іспанії виграла перший трофей за останні 11 років.

У неділю, 18 червня, був зіграний фінальний поєдинок Ліги націй-2023, в якому зустрічалися збірні Хорватії та Іспанії.

Гра проходила на стадіоні "Де Кейп" в Роттердамі (Нідерланди).

В основний і додатковий час команди не змогли забити голів - гра завершилася з рахунком 0:0. Переможця вирішального поєдинку визначали в серії післяматчевих пенальті. Кращою в реалізації 11-метрових ударів була іспанська команда - 5:4. У складі хорватів з "точки" не змогли переграти Унаї Сімона Ловро Майєр і Бруно Петкович.

Відео дня

Хорватія - Іспанія - 0:0 (пен. 4:5)

Хорватія: Лівакович, Юранович (Станішич, 112), Шутало, Ерліч, Перішич, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич (Петковіч, 62), Крамарич (Майєр, 90), Іванушец (Влашич, 79)

Іспанія: Унаї Сімон, Жорді Альба, Ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Хесус Навас (Карвахаль, 97), Фабіан Руїс (Меріно, 78), Родрі, Піно (Фаті, 66), Гаві (Ольмо, 87), Асенсіо, Мората (Хоселу, 66)

Попередження: Петковіч (90+2) - Гаві (81), Начо (96), Родрі (97)

Збірна Іспанії виграла перший трофей за останні 11 років. У 2012 році "Фурія Роха" у фіналі чемпіонату Європи в Києві перемогла збірну Італії (4:0).

Додамо, що бронзові нагороди Ліги націй-2023 виграла збірна Італії. У матчі за третє місце "Скуадра Адзурра" перемогла збірну Нідерландів.

Нагадаємо, це був третій розіграш Ліги націй УЄФА. Переможцем першого турніру стала збірна Португалії, яка перемогла у фіналі 2019 року збірну Нідерландів (1:0). У 2021 році переможцем турніру стала національна команда Франції. "Ле Бльо" обіграли з рахунком 2:1 збірну Іспанії.

Вас також можуть зацікавити новини: