Збірна Італії вдруге в історії виграла бронзу Ліги націй.

У неділю, 18 червня, був зіграний матч за третє місце Ліги націй-2023, в якому збірна Нідерландів протистояла Італії.

Зустріч проходила на стадіоні "Де Гролс Весте" в Енсхеді і завершилася з рахунком 3:1 на користь "Скуадри Адзурри".

Рахунок у грі був відкритий у дебюті першого тайму - на 6-й хвилині відзначився Федеріко Дімарко. На 20-й хвилині зустрічі італійцям вдалося подвоїти перевагу в рахунку - гол у ворота нідерландців забив Давіде Фраттезі.

Відео дня

У другому таймі футболістам збірної Нідерландів вдалося відіграти один м'яч - на 68-й хвилині забив Стівен Бергвейн. На 73-й хвилині Федеріко К'єза забив третій гол збірної Італії, повернувши своїй команді перевагу в два м'ячі. На 90 - й хвилині гри Вейналдум забив другий гол збірної Нідерландів.

Нідерланди - Італія - 2:3

Голи: Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 - Дімарко, 6, Фраттезі, 20, К'єза, 73

Відео голів:

Відзначимо, що збірна Італії вдруге поспіль виграє бронзові нагороди Ліги націй УЄФА. У 2021 році "Скуадриа Адзурра" в матчі за третє місце перемогла збірну Бельгії з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй-2023 зіграють національні команди Іспанії та Хорватії. Зустріч відбудеться 18 червня о 21:45 за київським часом.

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