Гра пройде в нідерландському місті Енсхеде на стадіоні "Де Гролс Весте".

У неділю, 18 червня, буде зіграний матч за третє місце Ліги націй УЄФА, в якому зустрінуться збірні Нідерландів та Італії.

Зустріч команд прийме стадіон "Де Гролс Весте" в нідерландському місті Енсхеде.

Збірна Нідерландів у груповому раунді Ліги націй посіла перше місце в групі 4 з Бельгією, Польщею та Уельсом. У півфіналі турніру "ораньє" програли збірній Хорватії з рахунком 2:4 в додатковий час.

Відео дня

Збірна Італії, в свою чергу, на стадії групового етапу фінішувала першою в квартеті 3 з Угорщиною, Німеччиною та Англією. В 1/2 фіналу "Скуадра Адзурра" поступилася збірній Іспанії з рахунком 1:2.

Нідерланди - Італія: прогноз

Фаворитом матчу, на думку аналітиків, є збірна Нідерландів. Перемога підопічних Рональда Кумана оцінюється коефіцієнтом 2,33. Перемога збірної Італії - 3,00. Нічия - 3,65.

Експерти вважають, що в дуель збірних Нідерландів та Італії буде видовищною. Ставки на тотал голів у матчі більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,72, на тотал голів менше 2,5 - 2,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час є нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на такий результат - 7,30.

Перемога збірної Нідерландів з урахуванням додаткового часу і серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,75. Коефіцієнт на підсумковий тріумф Італії - 2,15.

Нідерланди - Італія: трансляція

Матч за третє місце Ліги націй між збірними Нідерландів та Італії в Україні покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй УЄФА зустрінуться збірні Іспанії та Хорватії. Зустріч відбудеться в неділю, 18 червня, на стадіоні "Де Кейп" в Роттердамі. Початок гри о 21:45 за Києвом.

Вас також можуть зацікавити новини: