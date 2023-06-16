Збірна Іспанії вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги націй.

У четвер, 15 червня, відбувся другий півфінальний поєдинок Ліги націй УЄФА, в якому зустрічалися національні команди Іспанії та Італії.

Гра проходила на стадіоні "Де Гролс Весте" в Енсхеде (Нідерланди) і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Фурії Рохи".

Рахунок у грі був відкритий у дебюті першого тайму - на 3-й хвилині зустрічі відзначився вінгер збірної Іспанії Єремі Піно. На 11-й хвилині матчу збірна Італії зрівняла рахунок - пенальті реалізував Чіро Іммобіле.

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Перемогу збірній Іспанії приніс гол Хоселу, який відзначився на 88-й хвилині.

Іспанія - Італія - 2:1

Голи: Піно, 3, Хоселу, 89 - Іммобіле, 11 пен

Іспанія: Сімон, Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба, Родрі, Меріно (Фабіан, 74), Родріго (Асенсіо, 46), Гаві (Каналес, 68), Піно (Фаті, 74), Мората (Хоселе, 83)

Італія: Доннарумма, Толой, Бонуччі (Дарміан, 46), Ачербі, Ді Лоренцо, Барелла, Фраттезі (Верратті, 76), Жоржиньо (Крістанте, 61), Спінаццола (Дімарко, 46), Дзаньоло, Іммобіле (К'єза, 61)

Попередження: Альба, Гаві, Мората - Іммобіле, Дзаньоло

Огляд матчу:

Таким чином, збірна Іспанії пробилася до фіналу Ліги націй УЄФА сезону-2022/2023.

Суперником "Фурії Рохи" у фіналі турніру буде збірна Хорватії, яка днем раніше перемогла національну команду Нідерландів з рахунком 4:2 в додатковий час.

Фінал Ліги націй УЄФА відбудеться в неділю, 18 червня. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Додамо, що збірна Іспанії зіграє у фіналі Ліги націй у другому сезоні поспіль. У 2021 році "Фурія Роха" також вийшла у фінал, де грала з Францією. Перемогу в тій зустрічі здобули французи з рахунком 2:1.

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