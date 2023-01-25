У середу, 25 січня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування фінального етапу Ліги націй сезону-2022/23.
У жеребкуванні взяли участь чотири збірні, які виграли свої групи в дивізіоні А: Італія, Іспанія, Хорватія та Нідерланди (господарі турніру).
Фінальна стадія Ліги націй складатиметься з півфіналів і фіналу. Також регламентом передбачено матч за третє місце.
Згідно з результатами жеребкування, в 1/2 фіналу збірна Іспанії зіграє з Італією, а Нідерланди поміряються силами з національною командою Хорватії.
Результати жеребкування Ліги націй-2022/23
- Іспанія - Італія
- Нідерланди - Хорватія
Поєдинок між збірними Іспанії та Італії запланований на 14 червня, матч національних команд Нідерландів і Хорватії відбудеться 15 червня.
Матч за третє місце і фінал пройдуть в один день - 18 червня.
Господарем усіх матчів фінального раунду Ліги націй будуть Нідерланди.
Нагадаємо, поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір у 2019 році виграла збірна Португалії, а у 2021 році володарем трофею стала Франція.