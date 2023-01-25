Фінальний турнір Ліги націй пройде в Нідерландах.

У середу, 25 січня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування фінального етапу Ліги націй сезону-2022/23.

У жеребкуванні взяли участь чотири збірні, які виграли свої групи в дивізіоні А: Італія, Іспанія, Хорватія та Нідерланди (господарі турніру).

Фінальна стадія Ліги націй складатиметься з півфіналів і фіналу. Також регламентом передбачено матч за третє місце.

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Згідно з результатами жеребкування, в 1/2 фіналу збірна Іспанії зіграє з Італією, а Нідерланди поміряються силами з національною командою Хорватії.

Результати жеребкування Ліги націй-2022/23

Іспанія - Італія

Нідерланди - Хорватія

Поєдинок між збірними Іспанії та Італії запланований на 14 червня, матч національних команд Нідерландів і Хорватії відбудеться 15 червня.

Матч за третє місце і фінал пройдуть в один день - 18 червня.

Господарем усіх матчів фінального раунду Ліги націй будуть Нідерланди.

Нагадаємо, поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір у 2019 році виграла збірна Португалії, а у 2021 році володарем трофею стала Франція.

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