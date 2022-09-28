Кріштіану Роналду не реалізував кілька гольових моментів, а Португалія програла Іспанії.

У вівторок, 27 вересня, були зіграні матчі заключного шостого туру Ліги націй у групі 2 дивізіону А.

Збірна Португалії в останньому турі приймала на своєму полі Іспанію. Перед матчем португальці йшли на першому місці в групі і для виходу в "фінал чотирьох" їм потрібно було лише не програти, в той час як Іспанію влаштовувала тільки перемога. І іспанці впоралися з цим завданням.

Перемоги Іспанії могло б і не статися, реалізуй свої моменти лідер Португалії Кріштіану Роанлду. Форвард "Манчестер Юнайтед" мав як мінімум два "залізних" моменти щоб забити, проте реалізувати їх іменитому форварду все ж не вдалося. Схоже, вік дає про себе знати. 37-річний нападник вже не показує ту швидкість і ту якість гри, що демонстрував раніше.

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Навіть незважаючи на те, що Роналду не вдалося забити, все йшло до того, що збірна Португалії утримає нульову нічию і виграє групу. Але на 88-й хвилині господарі пропустили простий гол. Ніко Вільямс прострілив з правого флангу, а Мората вчасно відкрився у воротарському і послав м'яч у порожні ворота.

У цей момент розчарований Роналду махнув у бік партнерів рукою. Ось тільки Кріштіану повинен визнати, що в цей вечір не тягнув і він сам. У кінцівці гри форвард "МЮ" міг врятувати португальців, але пробив зі штрафного прямо в Сімона.

Португалія - Іспанія - 0:1

Гол: Мората, 88

Португалія: Діогу Кошта, Жоау Канселу, Данілу Перейра, Рубен Діаш, Мендеш, Вільям Карвалью (Рафаел Леау, 78), Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва (Жоау Маріу, 73), Рубен Невеш, Роналду, Діогу Жота (Вітінья, 79)

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Пау Торрес, Гільямон (Бускетс, 46), Гайя, Коке (Гаві, 60), Родрі, Солер (Педрі, 60), Сарабія (Піно, 61), Мората, Ферран Торрес (Вільямс, 73)

Попередження: Гільямон, Бернарду Сілва, Карвахаль, Мендеш

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи збірна Швейцарії обіграла на своєму полі Чехію з рахунком 2:1.

У середині першого таймі господарі поля забили два голи. Під кінець першого тайму лідер збірної Чехії Патрік Шик зумів скоротити відставання. На 61-й хвилині чехам випав шанс зрівняти рахунок, коли у ворота Швейцарії призначили пенальті. Але Томаш Соучек не зміг забити з 11 метрів.

Швейцарія - Чехія - 2:1

Голи: Фройлер, 29, Емболо, 30 – Шик, 45

Огляд матчу:

За підсумками групового раунду збірна Іспанії з 11 очками посіла перше місце в групі 2 дивізіону А і зіграє в "фіналі чотирьох" Ліги націй. Португалія з 10 балами фінішувала другою. Чехія набрала 4 очки і вилетіла в дивізіон В. Швейцарія з 9 очками - третя.

Всі учасники фінального раунду Ліги націй

Хорватія

Іспанія

Італія

Нідерланди

"Фінал чотирьох" Ліги націй: що потрібно знати

Фінальна частина поточного розіграшу Ліги націй відбудеться в червні 2023 року. Вона складатиметься з півфіналів і фіналу. Також регламентом передбачений матч за третє місце.

Півфінали заплановані на 14 і 15 червня 2023 року, фінал і поєдинок за третє місце - 18 червня 2023 року.

Дата жеребкування фінальної стадії буде визначена пізніше.

Нагадаємо, поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір в 2019 році виграла збірна Португалії, а в 2021 році володарем трофея стала Франція.

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