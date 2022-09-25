Португалія вийшла на перше місце в групі 2 дивізіону а Ліги націй.

У суботу, 24 вересня, були зіграні два матчі п'ятого туру Ліги націй УЄФА в дивізіоні А.

Збірна Чехії на своєму полі приймала Португалію і зазнала фіаско з рахунком 0:4.

У першому таймі португальська команда відправила у ворота суперника два голи: спочатку забив Далот, а потім свій момент реалізував Фернандеш. У компенсований час Чехія могла скоротити відставання, але Шик не реалізував пенальті.

Відео дня

На початку другого тайму Далот підготував удар з лівої з-за штрафної, закрутивши м'яч під штангу. Вацлік у стрибку не дотягнувся до м'яча, Далот оформив дубль. На 82-й хвилині після подачі від кута поля Роналду з боротьби зробив знижку у воротарський, і Діогу Жота без перешкод пробив головою у відкритий кут воріт, зробивши рахунок 4:0.

Чехія - Португалія - 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Чехія: Вацлік, Зима, Брабець (Кудела, 22), Ємелка, Цоуфал, Соучек (Кухта, 77), Крал, Зелені (Влканова, 64), Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черні, 64)

Португалія: Кошта, Далот, Діаш, Данілу (Маріу, 84), Руї, Карвалью (Пальінья, 77), Фернандеш (Нунеш, 77), Невеш, Б. Сілва (Орта, 67), Роналду, Леау (Жота, 67)

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи збірна Іспанії сенсаційно в рідних стінах програла Швейцарії.

Першими у зустрічі відкрили рахунок гості. На 21-й хвилині відзначився захисник Мануель Аканджи після передачі Рубена Варгаса. На 55-й хвилині Іспанія зуміла зрівняти рахунок завдяки зусиллям крайнього захисника Жорді Альби, асистував йому Марко Асенсіо. На 58-й хвилині Швейцарія знову вийшла вперед - цього разу завдяки голу Емболо, який вразив ворота Унаї Сімона.

Іспанія - Швейцарія - 1:2

Голи: Альба, 55 - Аканджи, 21, Эмболо, 58

Іспанія: Унаї Сімон, Аспілікуета (Солер, 87), Пау Торрес, Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, Педрі (Льоренте, 70), Гаві, Сарабія (Вільямс, 63), Асенсіо (Іглесіас, 63), Ферран Торрес (Піно, 63)

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Ельведі, Аканджи, Родрігес (Штеффен, 46), Шакірі (Ндойє, 68), Джака, Фройлер, Соу (Закарія, 68), Варгас (Ебішер, 79), Емболо (Сеферович, 87)

Попередження: Аканджи

Огляд матчу:

Після п'яти турів у групі 2 дивізіону а перше місце займає збірна Португалії з 10 балами в активі. На другій сходинці йде Іспанія з 8 очками. Третя сходинка за Швейцарією - 6 очок і остання - Чехія з 4 балами.

У заключному турі збірна Португалії прийме на своєму полі Іспанію, а Чехія відправиться в гості до Швейцарії.

Результати всіх матчів Ліги націй за 24 вересня

Дивізіон В

Вірменія - Україна - 0:5

Словенія - Норвегія - 2:1

Ізраїль - Албанія - 2:1

Сербія - Швеція - 4:1

Шотландія - Ірландія - 2:1

Дивізіон З

Північна Ірландія - Косово - 2:1

Кіпр - Греція - 1:0

Матчі заключного туру групового турніру Ліги націй будуть зіграні з 25 по 27 вересня.

Нагадаємо, в останньому турі Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії. Це буде матч за перше місце в групі 1. Гра запланована на 27 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: