Збірна Хорватії спробує взяти реванш у іспанців за поразку на Євро-2020.

У неділю, 18 червня, відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй-2023, в якому зустрінуться збірні Хорватії та Іспанії.

Гра пройде на стадіоні "Де Кейп" в Роттердамі (Нідерланди).

Збірна Іспанії на стадії групового раунду посіла перше місце в групі 2, де її суперниками були Португалія, Швейцарія та Чехія. У півфіналі турніру "Фурія Роха" перемогла національну команду Італії з рахунком 2:1.

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Збірна Хорватія в груповому турнірі фінішувала першою в квартеті 1, випередивши Данію, Францію та Австрію. В 1/2 фіналу підопічні Златко Даліча виграли у Нідерландів в додатковий час з рахунком 4:2.

Національні команди Хорватії та Іспанії між собою зустрічалися вісім разів. Статистика особистих зустрічей на користь "Фурії Рохи". Так, іспанці виграли 5 матчів, а хорвати тільки 2. Ще одна гра завершилася внічию.

Востаннє команди між собою зустрічалися в рамках Євро-2020. В 1/8 фіналу збірна Іспанії перемогла Хорватію у додатковий час з рахунком 5:3.

У 2018 році збірні Іспанії та Хорватії зустрічалися в рамках Ліги націй. Тоді на стадії групового етапу іспанська команда завдала нищівної поразки хорватам з рахунком 6:0.

Хорватія - Іспанія: прогноз

Фаворитом у фінальному поєдинку є збірна Іспанії. Ставки на перемогу "Фурії Рохи" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,10. Перемога Хорватії оцінюється коефіцієнтом 3,90. Нічия - 3,30.

На думку аналітиків, у протистоянні Хорватії та Іспанії не буде забито багато голів. На тотал голів у матчі більше 2,5 ставки приймаються з коефіцієнтом 2,28. На тотал менше 2,5 коефіцієнт 1,67.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі аналітики вважають нічию з рахунком 1:1. На цей результат коефіцієнт 6,50.

Перемога збірної Іспанії з урахуванням додаткового часу і серії пенальті оцінюється коефіцієнтом 1,55. Підсумкова перемога Хорватії оцінюється коефіцієнтом 2,55.

Хорватія - Іспанія: трансляція

На території України фінал Ліги націй покаже в прямому ефірі відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Додамо, що збірна Іспанії грає у фіналі Ліги націй вдруге поспіль. У 2021 році у вирішальному поєдинку "Фурія Роха" поступилася збірній Франції з рахунком 2:1.

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