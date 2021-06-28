"Фурія Роха" обіграла віце-чемпіонів світу у драматичному двобої.

Збірна Іспанії стала п'ятим чвертьфіналістом Євро-2020, обігравши в 1/8 фіналу команду Хорватії. Матч пройшов в Копенгагені.

Почалася гра для іспанців вкрай кепсько. На 20-й хвилині юний талановитий хавбек "Фурії Рохи" та "Барселони" Педрі з центру поля дав пас на свого воротаря, але це обернулося курйозним автоголом.

Втім ще до перерви Іспанія змогла відновити паритет. Постарався нападник ПСЖ Пабло Сарабія. В другому таймі забили представники АПЛ: спершу Сезар Аспілікуета, а потім Ферран Торрес.

На 85-й хвилині хорвати забили гол і повірили, що зможуть врятуватися. Так і трапилося: на 92-й хвилині спрацював "джокер" наставника Хорватії Златко Даліча. Маріо Пашаліч, який вийшов на заміну, підключився до атаки з глибини й головою замкнув подачу Міслава Оршича, котрий є автором другого забитого м'яча Хорватії.

В овертаймі Дані Ольмо, котрий колись захищав кольори загребського "Динамо", двічі асистував й приніс перемогу Іспанії: спершу Альваро Мората, а потім Мікель Оярсабаль відзначилися у воротах Хорватії з його передачі.

Хорватія - Іспанія - 3:5 (з урахуванням додаткового часу)

Голи: Педрі, 20 (автогол), Оршич, 85, Пашаліч, 90+2 - Сарабія, 38, Аспілікуета, 57, Ф. Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103

Хорватія: Лівакович, Гвардіол, Чалета-Цар, Віда, Юрановіч (Брекало, 74), Ковачич (Будімір, 79), Модріч, Брозович, Влашич (Пашаліч, 79), Ребіч (Оршич, 67), Петковіч (Крамаріч, 46)

Іспанія: Сімон, Гая (Альба, 78), Ляпорт, Е. Гарсія (Пау Торрес, 72), Аспілікуета, Педрі, Бускетс (Родрі, 101), Коке (Руїс, 78), Сарабія (Ольмо, 71), Мората, Ф.Торрес (Оярсабаль, 88)

Відеоогляд матчу

Хорватія - Іспанія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Міслав Оршич (оцінка - 8,1).

У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з переможцем пари Франція - Швейцарія.

Сезар Аспілікуета забив свій перший гол у футболці збірної Іспанії. Це був його 27-й поєдинок за національну команду і він став найстаршим автором забитого м'яча за "Фурію Роху" на чемпіонатах Європи.

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Автор: Артем Будрін