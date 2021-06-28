Хорвати примудрилися відкрити рахунок у зустрічі навіть не вдаривши в отвір воріт.

В 1/8 фіналу Євро-2020 зустрічаються чинні віце-чемпіони світу Хорватія та традиційно міцна Іспанія. Після першого тайму рахунок 1:1.

Перший гол виявився чудернацьким. Іспанія примудрилася забити у власні ворота з центру поля. Півзахисник "Барселони" Педрі дав довгий пас на власного воротаря Унаї Сімона, а того, вочевидь, засліпило сонце і він не зміг прийняти пас.

Отож, це вже дев'ятий автогол на цьому чемпіонаті Європи. Це сумарно стільки ж, скільки було у п'ятнадцяти попередніх розіграшах турніру.

Відео.

А ось так Іспанія відновила паритет.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.

Груповий етап проходив з 11 по 23 червня, а плей-оф стартує 26 червня.

Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

Євро-2020: турнірна сітка плей-оф.

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Автор: Артем Будрін