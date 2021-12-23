Нападник "Миная" Євген Селезньов прокоментував той факт, що поліція завела кримінальну справу по відношенню до нього через погрози журналісту Андрію Сеньківу.
Футболіст дав коментар YouTube-каналу YELLOW.
"За що написав? За погрози? Я набив йому обличчя? Ні. Хотіти - не означає зробити. Я не можу хотіти? Куди ти побіг в поліцію, фу. Я не розумію цього", - сказав Селезньов.
Форвард заявив, що Сеньків озвучував неправдиву інформацію про нього і про ситуацію в "Мінаї" і визнав, що перегнув палицю в спілкуванні з журналістом:
"Ми намагаємося залишитися у вищій лізі, надходить така неправдива інформація - навіщо це робити? Надай докази. Я не мав права використовувати багато матів, ну я емоційна людина. Я з ним розмовляв, як чоловік з чоловіком. Якщо він мене провокував. Звідки я знав, що він мене пише?
Він повинен був попередити про це, якщо ти чоловік - але він виявився трансгендером. Нехай надасть докази, що він трансгендер. Це чистий хайп, причому дешевий. Ну я міг погрожувати, але не міг... Тим більше трансгендера я ж не буду бити. У бесіді я міг сказати матом, але, може, трохи перегнув".
Селезньов також заявив, що спілкувався б з журналістом по-іншому, якби знав, що розмова записується:
"Я можу вибачитися - не перед трансгендером, а всією країною, що діти чули ці мати. Це мені не личить. Якби він сказав, що пише, було б по-іншому".
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Нагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою після того, як журналіст розповів про дисциплінарні порушення нападника в "Мінаї".
Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив вболівальників через своє прізвисько "Годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.