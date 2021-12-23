Журналіст подав заяву в поліцію на нападника "Миная".

Нападник "Миная" Євген Селезньов прокоментував той факт, що поліція завела кримінальну справу по відношенню до нього через погрози журналісту Андрію Сеньківу.

Футболіст дав коментар YouTube-каналу YELLOW.

"За що написав? За погрози? Я набив йому обличчя? Ні. Хотіти - не означає зробити. Я не можу хотіти? Куди ти побіг в поліцію, фу. Я не розумію цього", - сказав Селезньов.

Форвард заявив, що Сеньків озвучував неправдиву інформацію про нього і про ситуацію в "Мінаї" і визнав, що перегнув палицю в спілкуванні з журналістом:

"Ми намагаємося залишитися у вищій лізі, надходить така неправдива інформація - навіщо це робити? Надай докази. Я не мав права використовувати багато матів, ну я емоційна людина. Я з ним розмовляв, як чоловік з чоловіком. Якщо він мене провокував. Звідки я знав, що він мене пише?

Він повинен був попередити про це, якщо ти чоловік - але він виявився трансгендером. Нехай надасть докази, що він трансгендер. Це чистий хайп, причому дешевий. Ну я міг погрожувати, але не міг... Тим більше трансгендера я ж не буду бити. У бесіді я міг сказати матом, але, може, трохи перегнув".

Селезньов також заявив, що спілкувався б з журналістом по-іншому, якби знав, що розмова записується:

"Я можу вибачитися - не перед трансгендером, а всією країною, що діти чули ці мати. Це мені не личить. Якби він сказав, що пише, було б по-іншому".

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Нагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою після того, як журналіст розповів про дисциплінарні порушення нападника в "Мінаї".

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